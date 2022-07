Kolda : Décédée après avoir piqué une crise en plein examen, une triste fin pour Mariama Kandé A Kolda, une vague de tristesse et de consternation a envahi les centres d’examen du Baccalauréat. Une candidate est décédée à l’hôpital, après une crise qu’elle a piquée au centre d’examen lycée Bouna Kane. Elève en série S2 au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, Mariama Kandé est décédée, plongeant tout l’établissement dans la tristesse.

« Mariama Kandé était une élève exemplaire, connue de tout l’environnent de l’établissement. Elle a toujours rêvé d’aller loin dans ses études pour devenir médecin », témoigne le Proviseur du Lycée Alpha Molo Baldé.



Voix nouée par la tristesse, le Proviseur du Lycée Alpha Molo Baldé, Ibrahima Koulibaly, est dans le désarroi. « La santé de l’être humain a toujours été l’une de ses préoccupations », renchérit l’une de ses amies d’enfance, les larmes aux yeux.



Un rêve qui se brise à quelques jours de la fin des épreuves du premier tour et de la proclamation des premiers résultats du Baccalauréat. Marie Kandé, comme l’appellent affectueusement ses proches, a rendu l’âme à l’Hôpital régional de Kolda, laissant derrière elle, parents, amis, proches, élèves et professeurs dans la consternation.













