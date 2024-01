Kolda / Détournement de 50 millions FCfa du Projet d’amélioration de santé : Le procès de l’ex gestionnaire renvoyé au 4 mars 2024 Mamadou Bâù! est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, faux et usage de faux en écriture de banque, escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.

Selon le journal "EnQuête", l’affaire du détournement de 50 millions FCfa du Projet d’amélioration de la Santé de la mère et de l’enfant à Kolda, est loin de connaître son épilogue.



Et c’est une affaire qui a valu l’arrestation de l’ex-caissier de la région médicale de Kolda. L’infirmier Mamadou Bâ, âgé de 66 ans, qui devait être jugé mercredi, doit prendre son mal en patience à la citadelle du silence.



Car son procès a été renvoyé au 4 mars 2024, pour comparution des parties civileset des témoins. Mamadou Bâ est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, faux et usage de faux en écriture de banque, escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.



Le journal rappelle que ce projet, financé à hauteur de six milliards de francs Cfa par l’Agence française de développement (AFD), pour améliorer les indicateurs en matière de santé dans les régions de Kolda et de Sédhiou, a fait l’objet d’un lancement à Kolda, le 5 décembre 2015.



Mais par la suite, une malversation de fonds portant sur 50 millions de francs Cfa est portée au grand jour. Une malversation à laquelle serait impliqué l’ancien gestionnaire de la région médicale de Kolda.



Mamadou Bâ est arrêté par la gendarmerie et envoyé à la prison de Kolda, le 10 juin 2020. Mamadou Bâ sera fixé sur son sort le 4 mars 2024, par le Tribunal de Grande Instance de Kolda.



