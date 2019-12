Kolda : Le marabout qui a engrossé ses 2 filles écope de 10 ans de prison

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

Le Tribunal de grande instance de Kolda a condamné, hier, Mamadou Binté Diallo à 10 ans d'emprisonnement ferme. Ce sexagénaire, âgé de 64 ans, marié à deux épouses et père de plusieurs enfants, marabout et cultivateur, a été reconnu coupable de viol sur ses deux filles. Le procès s'est tenu à huis clos.



Selon le quotidien Enquête, ce drame familial qui s'est déroulé dans la bourgade de Sinthiang Alu, département de Médina Yoro Foula, a été révélé par un membre de la famille. Selon le journal, ce dernier ne pouvait plus cautionner ces actes ignobles. Il est allé se confier aux gendarmes de la localité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos