Kolda : Les déficients visuels invitent au respect de la canne blanche dans la circulation La fédération régionale des personnes vivant avec handicap, à l’instar de la communauté mondiale, a célébré, ce 15 octobre, la journée internationale de la canne blanche. L’occasion est saisie par le président régional des déficients visuels de Kolda pour sensibiliser les populations, plus particulièrement les conducteurs de véhicules et de mototaxis, sur le respect de la canne blanche qui symbolise la cécité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Octobre 2020 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Pour Malang Kondjira, les handicapés visuels sont membres à part entière de la société. Ils ont des besoins et ils doivent se déplacer comme tout le monde pour les satisfaire.



C’est pourquoi, il demande avec insistance, qu’une attention particulière soit accordée aux personnes handicapées détentrices de la Canne blanche qui est, selon lui, un outil de protection, d’indépendance et d’autonomie pour les déficients visuels.



M. Kondjira a aussi profité de cette journée pour faire un plaidoyer par rapport à l’éducation des handicapés visuels. À l’en croire, il n’y a aucun établissement spécialisé dans la région où ces déficients visuels peuvent apprendre.



Ainsi, a-t-il lancé un appel à l’État pour qu’il décentralise l’enseignement en braille en ouvrant des «classes inclusives» dans la région, afin que les personnes aveugles ne soient plus laissées en rade.

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos