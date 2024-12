Kolda : Les enseignants du G7 exigent leurs indemnités liées à la surveillance et au secrétariat du Baccalauréat 2024 Ce lundi 16 décembre 2024, les enseignants membres du G7 Kolda ont exprimé leur mécontentement, face au retard de paiement des indemnités dues à la surveillance et au secrétariat du Baccalauréat 2024. Face à la presse, ils ont dénoncé cette situation, qu'ils jugent injuste et inadmissible.

Selon le quotidien "Tribune" qui relaie l’information, le porte-parole de ces enseignants, Yoba Baldé, n’a pas caché sa colère, soulignant que le baccalauréat, avant d’être corrigé, doit d’abord être surveillé.



Pour lui, il est inacceptable que les correcteurs aient déjà été payés intégralement, alors que les surveillants et secrétaires, qui ont également contribué à la bonne organisation de l'examen, attendent toujours leurs indemnités.



« C’est inadmissible », a martelé Yoba Baldé. Il a rappelé que la date butoir de paiement des indemnités était fixée au 30 novembre dernier, mais que, jusqu’à ce jour, aucun versement n’a été effectué pour les surveillants et secrétaires.



Les enseignants ont insisté sur le fait qu'ils n'ont aucune intention de perturber les enseignements-apprentissages à cause de ce retard, mais ont averti que si la situation perdure, ils n’hésiteront pas à revendiquer leurs droits, de manière plus ferme.



« Les autorités doivent tout faire pour que nos collègues puissent rentrer dans leurs fonds, sans quoi, il serait difficile de rester indifférents », a ajouté Yoba Baldé.



Cette alerte lancée par ces enseignants, selon le journal, fait écho à une revendication plus large, pour le respect des engagements financiers envers les personnels éducatifs, afin de garantir le bon déroulement des examens et de préserver la sérénité dans le milieu scolaire.



Le G7 Kolda attend une réponse rapide des autorités compétentes, pour résoudre cette situation et éviter toute forme de conflit.



