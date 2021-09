Kolda: Les femmes de Saré Moussa plébiscite Doura à la tête de la mairie Pour sortir Kolda de l’ornière et développer la ville, les femmes de Saré Moussa ont porté leur choix sur Abdourahmane Baldé dit Doura, afin de briguer la mairie.

Saré Moussa porte la candidature de Doura, à la Mairie de Kolda. Sous la houlette des femmes, le populeux quartier koldois a porté son choix sur "l’Aigle". Ce sont des centaines et des centaines de femmes engagées derrière le Mouvement Kolda Debout (MKD) qui se sont mobilisées, ce week-end, pour réaffirmer leur soutien indéfectible à Abdourahmane Baldé. Mais aussi et surtout, pour porter sa candidature à la tête de la municipalité.



Pour ces femmes coachées par Ndeye Coly Mme Tamba, un seul choix s’impose pour la mairie de Kolda : Doura.



Déjà, "l’Aigle" qui survole Kolda par ses actions incalculables pour le bien-être des populations, a fini de gagner le cœur des Koldois.



