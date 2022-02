Kolda - Les groupements de femmes réceptionnent leur case-foyer construite à hauteur de plus de 245 millions FCfa La case-foyer des groupements de femmes de la commune de Kolda a été réceptionnée, hier. Elle est construite par Promovilles à plus de 245 millions FCfa. Les activités de transformation des fruits et légumes, la restauration, la teinture, la pâtisserie, la charcuterie, entre autres, vont reprendre avec force, pour faire reculer la féminisation de la pauvreté.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Février 2022 à 09:57

Située derrière la préfecture et bâtie sur une superficie de 530 m2 au quartier Ndiobène, la case-foyer de Kolda comporte une bibliothèque, une salle polyvalente, un secrétariat, un bureau du gestionnaire, une salle de réunion et une aire d’accueil. Elle a coûté plus de 245 millions FCfa.



Pour l’ex-président des Groupements de promotion féminine de Kolda, Adja Binta Mané, c’est un sentiment de satisfaction de réceptionner ce bijou. “ Les femmes koldoises ont désormais un cadre idéal pour redynamiser les activités de formation ”, a-t-elle dit. Avant d’ajouter que “ ce foyer va beaucoup contribuer à l’autonomisation des femmes des Fouladou, à travers les activités génératrices qui y seront menées ”.



L’actuelle présidente de la casefoyer communale embouche la même trompette. Selon Adja Oumou Diallo, avec “ ce joyau, les activités de transformation des fruits et légumes, la restauration, la teinture, la pâtisserie, la charcuterie, entre autres, tombées en léthargie depuis des années, faute de local, vont pouvoir reprendre avec force, pour faire reculer la féminisation de la pauvreté au Fouladou ”.



Selon certains membres des groupements de femmes, cette case-foyer va s’impliquer dans un programme de sensibilisation en matière de santé. Des relais seront formés à la case pour sensibiliser la population sur des maladies graves comme le sida et le paludisme.



Ces relais donneront également des informations sur les vaccinations et la planification familiale. Pour faire face aux charges liées à la prise en charge des femmes de ménage qui seront recrutées, ainsi que les factures d’eau et d’électricité, entre autres, les groupements de femmes tendent la main au maire de Kolda pour obtenir un accompagnement. A signaler que la mise en service de ce foyer sera bientôt effective.













Enquête

