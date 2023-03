Kolda: Les tombes d’une dame et d’un étudiant profanées Une intrigante affaire de profanation de cimetières de Gadapara pollue l’atmosphère à Kolda. Entre mercredi et jeudi, deux corps ont été exhumés. L’une des tombes est celle d’un étudiant en troisième année décédé le lundi puis enterré le mercredi à 10 heures.

La police de la localité a fait le déplacement pour s’enquérir de la situation. Mais pour le moment, le mobile de ces actes, ni les auteurs ne sont connus. Après avoir procédé à l’identification des corps par leur famille, la police a ensuite procédé à leur inhumation.



D’après ”SourceA” , la dépouille de l’étudiant Seckou Badio a été déterrée, une de ses jambes sortie du trou, une partie du linceul coupée.



Et, “le corps d’une femme décédée depuis 2 mois a été exhumé et placé sous un arbre avec des branches posées au-dessus de la dépouille, en état de putréfaction très avancée”.



