Kolda / Locales 2022: Le Khalife général lance un message d'apaisement et de dépassement À la veille des élections locales qui se dérouleront sur tout le territoire national, moi, Chérif Alhaïba Aïdara, Khalife général de Saré Mamady, en appelle au sens des responsabilités et à la maturité démocratique des Sénégalais de tous bords politiques, pour que ces échéances électorales se déroulent dans la paix, la concorde et le respect mutuel de tous les acteurs mais aussi du peuple sénégalais, peut-on lire dans un communiqué du Khalife général de Saré Mamady, relatif aux élections du 23 janvier 2022, dont Leral a copie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Janvier 2022 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|

Lequel communiqué poursuit: " la compagne électorale a démontré toute la vitalité démocratique de notre Nation qui est citée en exemple partout dans le monde. Nous devons en être fiers.



À l’issue des verdicts des urnes, nous devrons faire place à l’intérêt supérieur du pays, à savoir préserver la Cohésion sociale, la Concorde nationale, la Paix des cœurs et la Sérénité dans les relations humaines, au moment où le monde est tourmenté de toutes parts.



Qu’Allah Le Tout-Puissant protège notre Nation et bénisse le peuple du Sénégal ", a prié l'érudit pour le Sénégal.











Fait à Saré Mamady, Département de Kolda

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook