Kolda: Mame Boye Diao annonce la construction d’un stade municipal aux normes

Bonne nouvelle pour les acteurs du sport à Kolda. La mairie de ladite ville va construire un stade municipal aux normes au quartier Bouna. C’est du moins ce qu’a révélé le maire de la commune de Kolda. Mame Boye Diao a fait l’annonce lors d’une rencontre avec les jeunes porteurs d’initiatives de développement.



Selon l’édile de la ville, ce stade doit contenir toutes les normes sportives et toutes les commodités pour un rayonnement du sport, du football koldois en particulier, qui peine à jouer les premiers rôles dans ce pays malgré la disponibilité des talents.



D’ailleurs en termes de palmarès, le football koldois s’est toujours limité au championnat national en National 1 ou 2 ; certainement fautes d’infrastructures sportives. Et voilà que Mame Boye Diao, qui a déjà offert un bus climatisé tout neuf aux sportifs koldois, cherche à rehausser davantage les performances en termes de sport.

Pour la réalisation de ce projet, «l’assiette foncière est disponible. Le financement bouclé à 95%», a-t-il précisé. Ajoutant que ce projet va porter l’approbation du Conseil municipal. Et le maire de Kolda de préciser que le financement pour la construction de ce stade municipal provient des fonds destinés à la construction de l’esplanade que Promovilles a décidé finalement de réaliser. Un changement d’objectif que le Conseil municipal ne fait pas objection.



D’après Le Quotidien, la construction d’un stade municipal est une réponse à la demande pressante de la jeunesse de Kolda par ses multiples structures sportives qui se disputent le seul espace disponible qu’est le stade régional implanté dans le périmètre communal de Kolda.



Notons que cet échange avec les jeunes a été initié dans le cadre des rencontres avec les forces vives de la commune afin de renforcer le cadre de gouvernance participative que l’actuel premier magistrat de la ville avait promis lors de la campagne électorale aux élections locales.