Kolda : Mohamed Kane de la Cojer s’insurge contre la léthargie de la coalition Benno Bok Yakaar La situation actuelle de la coalition Benno Bok Yakaar de Kolda ne rassure pas du tout le jeune Mohamed Kane membre de la Convergence des jeunes républicains de l’APR . Selon lui, la coalition présidentielle est plongée dans une léthargie inquiétante. Tribune

« Le Benno Bok Yaakar est presqu’inexistante dans le département comme au niveau de la commune de Kolda », a-t-il déploré avec amertume. Ce qu’il trouve « inadmissible » à quelques mois des prochaines élections locales.



Ce qui fait encore plus mal à ce « jeune républicain », c’est de voir « un petit lobby constitué de transhumants venir dicter la conduite à tenir à cette coalition restée invincible depuis son implantation au Fouladou ».



Ainsi, a-t-il profité de cet entretien exclusivement accordé à Koldanews pour interpeller les ténors Sanoussi Diakité, Abdoulaye Bibi Baldé, Moussa Baldé, Mameboye Diao qu’il a nommément cités.



Mohamed Kane les invite surtout à « s’unir pour que notre coalition ne soit pas caporalisée par des alliés ou des transhumants » et qu’ « elle puisse sortir de la longue léthargie dans laquelle elle est plongée ».



Dans tous cas, avertit-il, « les jeunes apéristes n’accepteront pas d’être pris en otage. Il nous faut l’unité pour avancer ». Dans ce sillage, il invite le Président de la République à intervenir pour que cette unité puisse voir le jour dans les meilleurs délais.

« Cette fois-ci, ça passe ou ça casse », a-t-il martelé.



