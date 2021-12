Kolda / Offre et cession de drogue: Un vieux de 70 ans condamné à 2 ans de prison ferme

Le Tribunal de Grande Instance de Kolda vient de condamner Diang Sylla à deux ans d’emprisonnement ferme, pour offre et cession de drogue. Ce vieux cultivateur, âgé de 70 ans, marié à deux épouses et père de 19 enfants, a nié les faits, tout en soulignant que ses adversaires politiques ont mis du chanvre indien dans sa maison pour le compromettre. Il a été arrêté par les gendarmes vers 21 h. Les enquêteurs ont trouvé à son domicile 3 kg de chanvre indien, nous apprend "L'Enquête".



A l’enquête préliminaire et devant le procureur, Diang Sylla a reconnu les faits sans équivoque pour lesquels il est poursuivi. Mais ce mercredi, devant la barre du tribunal, il a balayé d’un revers de main toutes les accusations faites contre lui. “ Je le jure sur tous les saints. Je vis dans ma maison avec 15 jeunes saisonniers, plus mes enfants et mes deux femmes. Mais je n'ai jamais vendu de la drogue. Parce que je suis un responsable ’’, a expliqué Diang Sylla.



Il poursuit : “ J’ai été surpris par l’irruption des gendarmes à mon domicile. Ils ont frappé à la porte de ma chambre et m’ont sommé d’ouvrir. Ce que j’ai fait. Après avoir ouvert la porte, ils m’ont demandé si j’étais le propriétaire de la maison. J’ai dit oui. Mais la drogue ne m'appartient pas. Et je sais que c’est mes adversaires politiques qui ont mis le chanvre indien dans ma maison ’’.



Malgré ses dénégations, il a été condamné à passer deux bonnes années en prison, pour les délits d’offre et de cession de chanvre indien.



