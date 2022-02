Kolda : Pr. Moussa Baldé installé à la tête du Conseil départemental

Selon « L’As » qui partage l’information, le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural entame ainsi son deuxième mandat à la tête de l’institution, pour poursuivre les chantiers engagés lors du premier quinquennat.



Après son installation, la tête de liste de Benno Bokk Yakaar (Bby) a procédé à l’élection des membres du bureau du Conseil départemental de Kolda.



Le responsable socialiste Alseyni Bâ devient le 1er vice-président, le poste de 2e vice-président est occupé par Coumba Baldé et le troisième par Younoussa Mballo. Les deux secrétaires élus sont Astou Boiro et Lady Diaw.