Kolda: Saisine de médicaments frauduleux d'une valeur de 94 millions de F Cfa Des éléments du service des Douanes en poste à Vélingara, dans la région de Kolda (sud) ont procédé à une saisie de médicaments frauduleux d’une valeur de 94 millions de francs, a appris l’APS vendredi de source proche des Douanes.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2019 à 05:44 | | 0 commentaire(s)|

Cette saisie, selon cette source, a eu lieu mardi aux environs de 12 h lors d’une opération de contrôle sur la route de Kalifourou, localité située à une trentaine de kilomètres de la Guinée Conakry.



Le lot saisi comprend entre autres 75 cartons et 13 sacs de médicaments dissimulés dans un camion frigorifique. Le conducteur du véhicule a réussi à prendre la fuite.



Au mois de mars, la Douane avait procédé également à la saisie de plus de 300 kg de chanvre indien dans le département de Kolda.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos