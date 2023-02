Kolda : Trois femmes condamnées à six mois de prison avec sursis, pour excision

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Février 2023 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

La mutilation génitale féminine continue de faire toujours des ravages dans le Fouladou. En effet, trois femmes ont été condamnées à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Kolda, pour avoir excisé une fillette de 8 mois.



L’exciseuse Djidéré Baldé, la grand-mère de la fillette en question Khadiatou Baldé et la mère de la victime Maoundé Mballo, ont toutes fait face au juge pour répondre des délits de " mutilation génitale féminine et de complicité ", relate iGFM.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook