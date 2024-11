Kolda : Un bus de militants de la coalition Takku Wallu prend feu Le pire a été évité sur l'axe Kolda - Salikégné, dans la commune rurale de Guiro Yoro Bocar. Sur le chemin du retour, le bus qui ramenait au bercail les nombreux militants venus à Kolda accueillir la caravane de la coalition nationale Takku Wallu, a pris feu. Le chauffeur a réussi à immobiliser le véhicule, permettant aux passagers de se sauver. On ne déplore aucun blessé. Quant au bus, il a été complètement calciné. L'origine de cet incident serait due à une défaillance électrique.

D’après "Seneweb", ces militants des communes de Guiro Yoro Bocar et de Salikégné, étaient dans la commune de Kolda, à l'accueil de Sidiki Kaba et de sa suite, en campagne électorale pour les Législatives anticipées du 17 novembre prochain.



Longtemps restés la chasse gardée du ministre Moussa Baldé, tête de liste départementale de la coalition Takku Wallu, ces militants du monde rural prêtent aujourd'hui main forte à cette coalition.



En effet, Pr. Baldé a toujours compté sur le monde rural lors des différentes échéances électorales. Un monde rural qu'il a servi et conquis depuis son poste de DG de la SODAGRI en 2013, avant d'occuper le poste de ministre de l'Agriculture.













