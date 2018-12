Kolda: Un chauffeur écrasé par son camion conduit par son apprenti Ameth Camara, un chauffeur de camion a été tué par son camion, conduit par son apprenti. Le drame est survenu avant-hier à Manda Douane, localité située sur la RN6 dans le département de Vélingara (Kolda).



Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 13:20 | | 1 commentaire(s)|

Le jeune chauffeur Ameth Camara était en provenance de Dakar au volant d’un camion chargé de plusieurs de tonnes de marchandises destinées à ravitailler des commerçants grossistes de la capitale du Fouladou.



Arrivé dans la nuit du mercredi à jeudi, à Manda-Douane vers 21 heures, il a été bloqué au check-point. Visiblement épuisé après plus de 500 km de trajet, il n’a même pas essayé de négocier pour passer. Il n’avait qu’une seule idée en tête, trouver de quoi se mettre sous la dent et profiter de son escale forcée pour se reposer, avant d’affronter les 180 km qui séparent Manda-Douane de Kolda.



Une destination que malheureusement, il ne verra plus jamais. En effet, après avoir garé son camion sur le bas-côté de la route derrière une bonne colonne de véhicules, le jeune chauffeur est allé prendre son dîner dans une gargote de la place. A son retour, il aurait demandé à son très jeune apprenti d’aller se restaurer à son tour.



Mais auparavant, il lui aurait donné des instructions de veiller sur la file des véhicules devant, au cas où ces véhicules libéreraient de l’espace devant. Le jeune apprenti devait alors prendre le volant pour rapprocher le camion. Pendant que e jeune apprenti se rend au restaurant et prend son dîner, le chauffeur lui, aménage une couchette sous le camion où très fatigué, il s’endort très vite.



Un instant après, des véhicules ayant libéré un espace, l’apprenti, qui ignorait où se trouvait son patron, monte dans le camion, allume et démarre. Avec son chargement de plusieurs dizaines de tonnes, le jeune apprenti au volant du camion, écrase son patron. Son corps sans vie a été acheminé au Centre de santé de Vélingara.









L'Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos