Kolda: Un cultivateur se donne la mort par pendaison Un homme âgé de 36 ans répondant au nom d'Amadou Diao s'est donné la mort par pendaison dans son propre champ qu'il avait fini de semer. Le drame s'est produit ce mardi 9 juillet 2019 à Saré Amadou, village situé dans la commune de Mampatim.

S'agissant de la cause éventuelle d'un tel drame, les sources du journal "L'Exclusif" avancent que la victime souffrait d'une maladie dont elle ignorait la nature, et qu'il aurait tout fait pour la soigner, en vain. Amadou Diao se serait-il donné la mort parce qu'il souffrait d'une maladie incurable ?



Toutefois, la question qui taraude l'esprit des habitants du village dans la tristesse et dans la consternation est celle de savoir : "pourquoi Amadou Diao s'est donné la mort par pendaison".



Informés les éléments de la brigade de gendarmerie de Kolda se sont rendus sur le lieu du drame pour faire le constat, puis les sapeurs-pompiers de Konkané ont acheminé le corps à la morgue de l'hôpital régional de la capitale du Fouladou.



Amadou Diao a été enterré ce mardi dans son village, laissant derrière lui une épouse et deux enfants.

