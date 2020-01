Kolda : Un déficient mental se donne la mort par pendaison

Boubcar Diallo, âgé d’une trentaine d’années a été trouvé mort pendu la chambre d’une maison située en face du stade régional de Kolda, ce lundi 27 janvier. Le père, ayant constaté l’absence de son fils dans la maison familiale, est allé à sa recherche dans cette maison que Boubacar Diallo fréquente souvent. C’est ainsi qu’il a trouvé, aux environs de 20h ce lundi, le corps sans vie de ce jeune suspendu à une corde dans une chambre. Selon les témoignages recueillis sur place, Boubacar Diallo ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. La police et les sapeurs pompiers alertés, ont effectué un déplacement sur les lieux. Le corps sans vie du défunt a été finalement récupéré par les éléments de la 42e compagnie d’incendie et de secours pour être déposé à la morgue de l’hôpital régional. Le défunt est marié et père d’un enfant, rapporte koldanews.

