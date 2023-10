Kolda : Un émigré tue son père à coups de pilon

Un parricide secoue, depuis mercredi dernier, le village de Sinthiou Djidé, situé dans la région de Kolda.



Le sexagénaire F. K. a été atrocement tué à coups de pilon par son fils émigré, âgé d’une trentaine d’années. Le drame s'est passé dans le village de Sithiou Djidé, dans le département de Médina Yoro Foula.



D’après les informations de "L’Observateur", reprises par "Senenews", tout est parti d’une vive altercation entre le père et son fils, alors que tous les deux se trouvaient autour d’un bol pour prendre le repas. C’était vers 15 heures.



Les deux protagonistes en viennent aux mains, parce que le fils ne pouvait plus supporter les remontrances de son père. Il s’est mis à violenter son père qu’il a battu. Il s’est saisi d’un pilon à l’aide duquel il aurait administré plusieurs coups à son papa, qui, malheureusement, a succombé à ses blessures.



Tandis que sa maman sera évacuée à l’hôpital de Kolda, après avoir reçu des coups de son fils malade mental.



Selon les proches, l’émigré qui est de retour au village pour des raisons de santé mentale, est devenu incontrôlable. Car après son retour d’Europe, les parents ont entamé des recherches pour soulager la souffrance de leur enfant.



Pour le moment, le présumé meurtrier se trouve en garde-à-vue, poursuivi pour meurtre et coups et blessures graves.