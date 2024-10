Kolda: Un étudiant meurt par noyade, lors d'une cérémonie rituelle du Kankourang

Un drame a frappé le village de Saré Aly Seyni, dans le département de Kolda et la communauté estudiantine du Fouladou . Amadou Diao, un jeune étudiant de 22 ans, à l'université Cheikh Amidou Kane, est mort par noyade dans un cours d'eau non loin de Kolda.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont vite arrivés sur les lieux, pour entamer les recherches qui n'ont duré que quelques heures, rapporte "Seneweb".



Et c'est vers 16 heures que le corps sans vie d'Amadou Diao a été repêché par les sapeurs-pompiers, qui l'ont déposé ensuite à la morgue du Centre hospitalier régional de Kolda.



Né en 2005 à Dioulacolon, Amadou Diao résidait à Saré Moussa Ndourou, à la périphérie de Kolda.



Étudiant de son état, Amadou Diao était joueur de football dans le championnat populaire communément appelé Navétanes.



Le malheur s’est produit alors que la victime participait à un rituel du Kankourang. Ce rite traditionnel, ancré dans la culture locale, s’est terminé en tragédie, lorsque le jeune homme a plongé dans le marigot pour une baignade en compagnie de ses camarades. Face à cette mort tragique, l'émoi et la consternation règnent dans la communauté estudiantine de Kolda.



Le Kankourang, souvent associé à des cérémonies d'initiation, a pris une tournure funeste, plongeant les habitants de Saré Aly Seyni et ses environs, dans une profonde tristesse.