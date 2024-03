Kolda : les femmes invitées à s’unir pour relever les défis du développement

”J’invite les femmes à s’unir pour vaincre les défis du développement de la région. Il faut plus d’ambition et plus d’unité pour l’intérêt de Kolda et pour l’intérêt de la femme du Fouladou”, a déclaré, le chef de l’exécutif régional, lors d’un panel organisé sur la prévention du cancer du sein chez la femme et sur l’ autonomisation dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.



”Je vous exhorte à éviter tout ce qui peut vous diviser car nous voulons faire de l’autonomisation des femmes une réalité à Kolda et dans la division je ne soutiendrai aucune action”, a-t-il fait valoir.



Le gouverneur a salué les efforts des femmes du Fouladou dans le développement de la région, appelant à l’implication des personnes vivant avec un handicap dans les activités de développement de Kolda.



”On compte mettre en avant un leadership féminin puissant à Kolda et il faut aller avec tout le monde en prenant en compte les personnes en situation de handicap”, a souligné M. Ndao.