Kolda - lutte contre les feux de brousse : 22 cas notés et 717 ha dévastés, en l’espace de 13 jours La région de Kolda a enregistré 22 cas de feux de brousse, dans la deuxième quinzaine du mois de février. La crainte est immense que le phénomène s’intensifie, malgré les unités de lutte et les comités villageois mis en place pour contrer le fléau.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mars 2022 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

Entre le 15 au 28 février 2022,au total 717,3 ha ont été dévastés par les feux de brousse dans la région de Kolda.“Du 15 février jusqu’à l’heure où nous sommes, tous les feux déclarés sont des feux tardifs. Donc, à la date du 28 février, la région a enregistré 22 cas de feux de brousse qui ont brûlé 717,3 ha’’, renseigne le lieutenant-colonel Mamadou Goudiaby.



Ces feux de brousse constituent une menace pour l’environnement à Kolda où ils emportent des milliers d’hectares dans la région, chaque année.Ils détruisent des forêts et des pâturages. A en croire l’inspecteur régional des eaux et forêts, la plupart des feux de brousse sont mis délibérément par les populations. Et pourtant, dans chaque département, arrondissement et même dans chaque commune, le service des eaux des forêts a mis des comités villageois de lutte contre le fléau. Mais cela n’empêche pas les ennemis de la nature de mettre le feu, avant de prendre la poudre d’escampette.



Les auteurs des feux de brousse



“Nous appelons les populations à la raison et invitons à la vigilance et à l’observance des techniques de prévention enseignées en la matière, notamment la création de pare-feu de leurs plantations’’, lance-t-il. Le lieutenant-colonel ajoute : “Cette disposition pourra, à l’avenir, vous mettre à l’abri de tels désastres.’’

Avant de promettre de créer un cadre de travail pour trouver ensemble avec les populations des solutions préventives à ce genre d’accident de la nature



D’après certains Koldois interrogés, les auteurs de ces incendies sont parfois des éleveurs de vaches qui brûlent la brousse, à la recherche de nouveaux pâturages, des fabricants de charbon de bois, mais aussi d’autres personnes dont les motifs ne sont pas connus. D’ailleurs, les départements les plus touchés parce phénomène dans la région de Kolda sont le département de Vélingara et celui de MédinaYoro Foula

Ainsi, pour faciliter la lutte, afin de freiner la propension inquiétante des feux de brousse dans la région, surtout en cette période, l’Etat du Sénégal a doté les soldats de l’environnement d’unités de lutte.

“Nous avons une unité de lutte à Médina Yoro Foula qui a une capacité de 1 000 litres d’eau. Nous avons aussi une unité de lutte basée à Kolda et nous avons deux autres unités de lutte dans le département de Vélingara. Dans cette partie est de la région, la première unité de lutte a une capacité de 6 000 litres et la seconde a 1 000 litres. Quand un feu est déclaré, nous intervenons rapidement pour appuyer les comités villageois de lutte contre les feux de brousse’’, renseigne-t-il.



Ce n’est pas tout. Le Conseil départemental de Vélingara et la Direction générale des eaux et forêts ont octroyé d’importants lots de matériel aux 400 comités de lutte contre les feux de brousse installés à travers les différentes localités du Fouladou



Selon certains observateurs, la non application des sanctions à l’égard des auteurs de feux de brousse fait qu’aujourd’hui, le phénomène continue de menacer les cultures des paysans et de détruire les écosystèmes.

“Si ces derniers sont démasqués et sanctionnés à la hauteur de leur crime, le phénomène des feux de brousse serait déjà un vieux souvenir’’, ont-ils dit

Enquete



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook