Kolda : trois trafiquants de bois épinglés et écroués A Kolda, trois personnes ont été placées sous mandat de dépôt après leur face-à-face avec le maître des poursuites. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, trafic international de bois et tentative de meurtre, entre autres chefs d’accusation. emedia

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Avril 2022 à 10:54 | | 0 commentaire(s)|

Leur arrestation survient six jours après l’ouverture d’une enquête suite à la mort d’un trafiquant de bois, lors d’un accrochage avec des agents des Eaux et Forêts de la Brigade forestière de Ndorna et 19 présumés trafiquants de bois, dans le département de Médina Yoro Foulah.



Une arme artisanale a été retrouvé sur les lieux du drame appartenant aux mis en cause. 19 charrettes chargées chacune d’un billon de bois de vène ont été saisis, ainsi que 11 chevaux et 02 ânes.



Le dossier a été transmis au juge d’instruction qui va poursuivre l’enquête, rapporte Radio Sénégal.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook