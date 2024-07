Kolda : une candidate réussit au Bac avec une moyenne de 16,4 et la mention Très bien

Audrey Christine Célestine Badiane, 17 ans, élève au lycée privé Saint-Benoît de Kolda (sud), a réussi au premier tour de l’examen du baccalauréat général avec la mention Très bien en obtenant une moyenne de 16,4 sur 20.



Selon ses parents, camarades et encadreurs ce résultat est ‘’une suite logique de son engament, sa détermination à toujours se distinguer parmi les meilleurs élèves’’.



‘’Je suis très fière et comblée. Ma fille a toujours été engagée dans ses études, depuis l’école élémentaire. Elle est ponctuelle à l’école et sérieuse’’, a confié sa mère, Mme Badiane Reine Marie Coly, responsable de la Santé de la reproduction à la direction régionale de la Santé de Kolda.



Audrey Christine Célestine Badiane nourrit le rêve d’entamer des études en Médecine ou en Chimie, dans une grande école étrangère.



‘’Mon ambition est de poursuivre mes études dans une grande école à l’étranger dans des disciplines telles que la Médecine ou la Chimie’’, a-t-elle souhaité.



La maman d’Audrey, qui dit respecter le choix de sa fille, souhaite qu’elle choisisse une autre filière, car ‘’le travail de médecin est très contraignant’’, pense-t-elle.



”Je respecte son choix, mais si cela ne tenait qu’à moi elle aurait choisi une filière autre que la médecine, car le travail de médecin est trop contraignant surtout de nos jours’’, explique Mme Badiane.



La région de Kolda, où les pesanteurs socioculturelles ne militent pas pour le maintien des filles à l’école, a enregistré cette année un taux de réussite au Bac général de 14,3%.



