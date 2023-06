Kopar express : Hannibal Djim et Seydou Nourou Bâ restent en prison

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Hannibal Djim et Seydou Nourou Bâ n’ont pas la chance des journalistes Pape Ndiaye et Serigne Saliou Guèye. Ils sont en effet maintenus en prison sur décision de la Chambre d’accusation, rapporte Rewmi.



La juridiction d’instruction du second degré a statué sur le recours de ces derniers portant sur l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue par le juge d’instruction et elle a confirmé le magistrat instructeur prolongeant ainsi le séjour carcéral de Hannibal Djim et le supposé associé à la société Kopar Express.



Ces derniers avaient saisi la juridiction de recours après que le juge d’instruction leur a refusé la liberté provisoire. Avec cet arrêt de confirmation de la Chambre d’accusation les inculpés ont deux possibilités soit faire un recours en cassation soit revenir auprès du Doyen des juges pour faire une nouvelle demande.



De l’autre côté, Bassirou Diomaye Faye attend toujours l’ordonnance du magistrat instructeur par rapport à sa demande de liberté provisoire.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook