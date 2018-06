Korité 2018 - Massalikoul Djinane: Les musulmans invités à ne laisser "aucune place à la colère" Dakar, 15 juin (APS) – L’imam de la mosquée Massalikoul Djinane, Serigne Moustapha Mbacké, a invité, vendredi, les musulmans à parfaire leurs qualités morales et à ne laisser ‘’aucune place à la colère’’.



’’Evertuons-nous à parfaire nos qualités morales et ne laissons aucune place à la colère’’, a exhorté Serigne Moustapha Mbacké dans son sermon de la prière de l’Aïd el Fitr.

L’imam est revenu sur ‘’l’importance du mois béni de Ramadan’’ et mis en exergue ‘’les comportements exemplaires que doit incarner le musulman‘’. Citant des versets coraniques et des récits de la tradition prophétique, il a expliqué que ‘’le prophète Mohamed (PSL) a enseigné l’humilité, le pardon, la patience… ‘’.

A la fin de la cérémonie, le Premier ministre a délivré, au nom du président de la République, "un message de reconnaissance à l’endroit du Khalife général des mourides avec qui il (le chef de l’Etat) s’est entretenu récemment longuement sur la situation nationale".

Mouhamed Boun Abdallah Dionne a annoncé que le gouvernement compte faire de l’inauguration de la mosquée, prévue le 21 septembre prochain, ‘’un grand succès‘’, avec l’invitation des autorités des pays où le fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba a séjourné sur le chemin de son exil au Gabon.

