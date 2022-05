Korité 2022: Déthié Fall souhaite une bonne fête aux Sénégalais d'ici et de la Diaspora

Chers compatriotes,

En ce jour marquant la fin du mois de Ramadan symbolisé, au-delà de la privation de nourriture, par des actes de dévotion, de solidarité, de générosité et de piété, je souhaite à toute la communauté musulmane d'ici et de la Diaspora, une excellente célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr.



Je prie Qu'Allah Le Tout-Puissant et Le Miséricordieux, exauce toutes les prières formulées au bénéfice de toute l'humanité, mais particulièrement pour un Sénégal Uni dans la Prospérité et la Paix.





Déthié Fall

Président du PRP

