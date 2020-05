Korité : Le Président Macky Sall gracie 1021 détenus

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mai 2020 à 19:12

« A l’occasion de la fête de korité marquant la fin du ramadan, le président e la République en application de ses prérogatives institutionnelles a gracié 1021 personnes détenues dans divers établissements pénitentiaires du pays », a écrit Me Malick Sall dans un communiqué.



Le ministre de la Justice explique que le chef de l’Etat offre ainsi à des condamnés définitifs une chance de passer les fêtes avec leur famille et de renouer avec le tissu social.



« La mesure de clémence concerne des délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de resocialisation, des mineurs et des personnes souffrant de maladies graves », précise le garde es sceaux.





