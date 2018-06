Korité de Tafsir Abdourahame GAYE à Saint-Louis : Mansour FAYE comprendra-t-il la leçon ?

Impressionné par la foule, le maire de Saint-Louis qui s’exprimait à l’ouverture, a lancé « c’est la première fois que cette place vit une telle affluence pour un évènement de ce genre ».



En effet, hier, la joie des fidèles était vive. Certains, submergé de bonheur de voir leur prédicateur préféré en en action, ont voulu le rejoindre et lui remettre de l’agent. Le conférencier concentré sur son speech déclare : « que ce celui qui ressent l’envie de me donner de l’argent, le remette à son prochain assis à côté de lui ». L’exhortation se matérialise. Des gens s’autopartagent immédiatement des sommes d’argent sur place. L’émotion a explosé lorsque Tafsir demande à chaque personne de donner la main à son prochain, pour lui demander pardon.



Au-delà de la rencontre entre un religieux et ses fans, cet évènement a été une occasion saisie par Tafsir et Chérif Mamine AIDARA, pour magnifier la dimension religieuse de la ville. « Tous les grands saints de ce pays ont passé par NDAR. C’est une ville de foi et d’hospitalité », a lancé M.GAYE.



Pourtant, deux concerts ouverts au public ont été organisés par la Commune dans ce centre de l’ile pour lesquels plus d’une dizaine de millions de francs CFA ont été dégagés par la Mairie de Saint-Louis, sans recevoir un tel engouement et suscité une telle satisfaction de la part du public. Alors que pour cette cérémonie, aucun cachet particulier n’a été annoncé.



Hier, l’administration territoriale, les forces de sécurité et de défense, les leaders locaux du régime comme ceux de l’opposition n’ont pas manqué au rendez-vous. L’on pouvait percevoir la joie d’Ahmet FALL Baraya à travers son visage. Ce dernier qui, depuis plusieurs années, réclamait la tenue de cette Korité à Saint-Louis.



Au lieu de jeter continuellement des mannes financières dans l’air et d’enrichir des riches, la Commune de Saint-Louis ne devrait-elle pas songer à l’offrir aux nécessiteux ( sinistrés en détresse à Khar Yalla ) ou à l’injecter dans des formes de distractions qui appellent à l’union des coeurs, au partage et à l’amour de son prochain ?













