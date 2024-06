« Koromak, la commande de ses adversaires », Par Malang Marena, Communicant

L'opposition politique actuelle a déjà perdu la bataille face au régime serigne Ngoundou. Une fois de plus, Ousmane Sonko, fidèle à ses habitudes, impose la ligne de conduite à ses adversaires.



Cet homme a su imposer son style et sa stratégie politique. Ses méthodes, souvent radicales et directes, forcent le camp adverse à adopter une posture réactive plutôt que proactive. Koromak a une capacité remarquable à dicter les termes du débat politique, obligeant ainsi ses adversaires à riposter plutôt qu'à initier les attaques.



Pourquoi l'opposition attend-elle toujours que Sonko attaque pour riposter ?



En adoptant une attitude défensive, elle se place d'emblée en position de faiblesse, ce qui ne fait que renforcer l'image de leader dominant de Sonko. La peur de l'attaquer en premier indique une crainte de se faire lyncher par les "Sonko boy's" ou d'être pris de court par la réaction habile du monsieur.



En outre, a la suite de sa sortie, nombreux sont ceux qui peinent à distinguer Sonko, le Premier ministre, de Sonko, le président de Pastef. Cette ambiguïté profite à Sonko, lui permettant de jouer sur plusieurs tableaux et de brouiller les cartes pour ses adversaires.



Cette confusion des rôles rend plus complexe la tâche de ceux qui cherchent à le critiquer. Ils se retrouvent souvent à attaquer un aspect de son personnage public, tandis qu'il répond sous une autre identité, déstabilisant ainsi ses opposants. C'est une stratégie habile qui renforce son emprise sur le débat politique et met en lumière les lacunes de ses adversaires dans la compréhension et l'adaptation à ses multiples facettes.





Pour renverser cette tendance, il est impératif que l'opposition adopte une approche plus offensive et clarifie ses attaques en distinguant clairement les différentes fonctions et rôles de Sonko. Faute de quoi, elle continuera à jouer en terrain défavorable, toujours un coup derrière son adversaire.





Malang Marena

Communicant