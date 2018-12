Koulibaly va prolonger à Naples jusqu’en 2022

Très convoité en Europe et considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux aujourd’hui, le Sénégalais Kalidou Koulibaly aurait prolongé son contrat à Naples.



D’après Tuttomercatoweb et la Gazzetta dello Sport, le joueur formé à Metz et Saint-Dié serait d’ores et déjà lié au club italien jusqu’en juin 2022, avec à la clé une revalorisation salariale : 6 millions d’euros annuels, soit le plus haut montant pour un défenseur en Serie A et pour un joueur de Naples. Le club entraîné par Carlo Ancelotti devrait officialiser l’affaire dans la semaine.

