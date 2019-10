Koumpentoum: 4 morts et 31 blessés dans un accident de la route

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2019 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|

Un accident est survenu dans la nuit de ce samedi sur la route de Tambacounda, à 7 kilomètres de Koumpentoum. Bilan: 4 morts et 31 blessés. Un car «Ndiaga Ndiaye» en provenance de Touba et un camion malien sont entrés en collision.



D'après la RFM, es blessés ont été évacués au district sanitaire de Koumpentoum et les corps sans vie déposés au centre hospitalier régional de Tambacounda.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos