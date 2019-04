Koumpentoum - 91 équidés morts : Les services vétérinaires suspectent la gourme (angine du cheval)

Vendredi 12 Avril 2019

Une épidémie équine touche gravement la zone orientale du Sénégal. Les départements de Tamba et de Koumpentoum ont déjà, enregistré 91 cas de décès d’équidés. Une bonne partie concerne des ânes. « La mortalité serait liée à la gourme (angine du cheval). Nous suspections la gourme, parce que depuis les premières mortalités, des prélèvements ont été faits. Ces prélèvements ont été envoyés au laboratoire. Et, nous attendons encore les résultats », a expliqué l’adjoint au chef du Service régional de l’élevage, Dr Fall sur la Radio Rfm.



Ainsi, pour circonscrire la maladie, indique-t-il, la Direction des services vétérinaires a envoyé un lot de médicaments, dont des antibiotiques.



Leral

