Koumpentoum : Un cultivateur tué pour une histoire d'argent

Un prêt de 5 000 FCfa tourne au drame à Koumpentoum. Les événements, rapportés par "L'Observateur" et repris par "Seneweb", se sont déroulés le 23 mars dernier. Suite à l’agression mortelle d'A. A. Bâ dans la brousse de Boudouck, la brigade de Koumpentoum a ouvert une enquête. Le lendemain, le 24 mars, elle a procédé à l'arrestation de D. M. Diallo.



M. Diallo, entendu comme témoin, confie que le jour des faits, « il était assis sous un arbre, en compagnie de la victime, quand l'accusé s'est subitement présenté à eux, demandant à Bâ de réitérer des propos qu'il aurait tenus ». Mais, soutient-il, repris par le journal, «i[[le cultivateur] n'a même pas eu le temps de répondre que le mis en cause lui a asséné des coups de coupe-coupe [dont deux à la tête]]i». Pis, enfonce Diallo, l'accusé est revenu sur ses pas pour rouer de coups à nouveau sa victime déjà grièvement blessée. D'ailleurs, le cultivateur succombera à ses blessures après son évacuation à l'hôpital, signale le journal.



La même source renseigne que l'oncle de l'accusé, A. Diallo, est allé plus loin, affirmant «i[avoir entendu que le [cultivateur et le berger] ont [eu un accrochage], du fait que [le premier] avait déconseillé à son employeur de prêter 5 000 FCfa au mis en cause]i».



Lors de son audition, Diallo a déclaré avoir donné des coups de coupe-coupe, « en réaction aux insultes de son protagoniste », avant de rétropédaler. Il a reconnu finalement avoir insulté la victime, qui s'opposait à ce qu'on lui prête de l'argent, selon le titre du Groupe futurs médias.



Inculpé, le berger change à nouveau de version des faits, soutenant que c'est le cultivateur qui a déclenché les hostilités, lui assénant trois coups de bâton. Il a riposté avec son coupe-coupe, s'est-il défendu.



Le témoin et l'oncle de l'accusé ont maintenu leurs déclarations face au juge. Attrait à la barre de la Chambre criminelle de Tambacounda, le prévenu devra prendre son mal en patience jusqu'à la prochaine session, pour comparution de la partie civile, complète "L'Observateur".