Koumpentoum : deux morts et trois blessés graves dans une collision sur la Route Nationale n°1

Vendredi 6 Décembre 2024

C'est iGFM qui donne l'information. Une collision dramatique entre deux camions a coûté la vie à deux personnes, dont un chauffeur et son apprenti, un garçon de seulement 13 ans. Ce dernier est resté coincé pendant de longues heures à l’intérieur du véhicule, nécessitant une intervention délicate des sapeurs-pompiers pour l’extraire du camion, dans une opération de désincarcération.



L’accident, survenu aux environs de 5h40 ce matin sur la Route Nationale n°1, à la sortie de Koumpentoum, dans la région de tambacounda a également fait trois blessés graves. Les secours sont intervenus pour prendre en charge les victimes, mais le bilan de cette tragédie rappelle une fois de plus la dangerosité des routes.



Les circonstances de cette collision font l’objet d’une enquête.

