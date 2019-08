Koungheul : 10 Ha de maïs du village de Mbaye attaqués par des vers destructeurs

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019 à 19:42 | | 0 commentaire(s)|

L’hivernage s’installe difficilement dans certaines localités du pays. Mais, le village de Mbaye dans le département de Koungheul s’illustre avec des attaques de vers qui ont ravagés 10 Ha de maïs.



Ainsi, les éléments de la Direction de la protection des végétaux (Dpv) de Ngande, alertés sont sur les lieux pour faire les traitements nécessaires afin de les combattre et de les éliminer. Et pour éviter une propagation de ces vers destructeurs, l’ensemble des services DRDR sont présentement, activés pour une prise de mesures drastique sur l’étendue du territoire national. D’après lesdits services, la présence de ces types de vers est causée par la pause de la pluviométrie.



« C’est des vers très méchants qui s’attaquent le plus souvent aux champs de maïs. Ce genre de vers, venant du Nigéria est apparu depuis l’année dernière au Sénégal. Il avait occasionné des destructions de périmètre agricoles l’année dernière à Kaffrine. Et, pour les combattre, il a été dépêché sur les lieux, 5 unités mobiles de la DPV.



Aujourd’hui, les services DRDR, conscientes que l’apparition de ces vers, occasionnée par la pause pluviométrique, sont en alerte pour freiner leur propagation », a soutenu le DRDR de la Région de Kaffrine, Samba Ndao Tall.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos