Koungheul : 392 kg de faux médicaments saisis dans un village frontalier de la Gambie

La brigade des douanes de Koungheul (centre) a saisi, samedi, 392 kilogrammes de faux médicaments d’une valeur estimée à 73 millions 682.580 francs CFA, a appris l’APS du commandant Papa Makhmout Fall, chef de la subdivision régionale de Kaffrine.



L’opération ayant permis cette saisie a été conduite par les hommes du lieutenant Mouhamadou Tahirou Ba, chef de la brigade des douanes de Koungheul, précise un communiqué signé du commandant Fall.



Ils ont intercepté le véhicule convoyant la marchandise prohibée, tôt dans la matinée, à Maka Gouye Saloum, un village situé non loin de la frontière avec la Gambie.



La cargaison de faux médicaments était dissimulée dans une Peugeot 504 berline, a-t-il indiqué.



L’inspection de la cargaison a permis aux douaniers de mettre la main sur “des centaines de paquets et des milliers de boites” de faux médicaments, dont des paracétamols, de faux aphrodisiaques (super henigra) et produits amincissants.



Aps