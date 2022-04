Koungheul : Les populations se disent oubliées dans la politique d’emploi

Koungheul dit souffrir d’un manque criard d’emplois, surtout dans le rang des jeunes de cette localité de la région de Kaffrine. D’après les populations de ce département, aucun régime n’a mené une politique visant à insérer les jeunes, alors que si l’on se fie à leurs explications, « le comble est que dans cette zone, il y a pourtant des responsables politiques haut placés » qui ne se soucient que de leurs intérêts. C’est d’ailleurs ce qui fait que les habitants commencent à être conscients que ces politiciens les manipulent, surtout au moment des élections, pour occuper des postes de responsabilité stratégique et après, c’est fini, ils leur tournent le dos.



En tout état de cause, c’est cette idée qui anime la majeure partie des populations de la localité qui ont initié un mouvement dénommé, « Mouvement pour l’émergence du département de Koungheul », coiffé par Babacar Dieng. Ce mouvement n’est pas comme les autres nés ici depuis des années car, il est issu « d’une frustration collective » à l’endroit des autorités locales et centrales du pays, qui « ont démissionné de leurs missions de créer des emplois ou d’en créer le cadre », se désole M. Dieng, lors de la cérémonie de lancement dudit mouvement.



Dans ce cadre, les populations ont insisté sur le fait que les autorités devraient les accompagner dans le sens de trouver de l’emploi, sinon la situation dans cette zone sera catastrophique car, en dehors de l’agriculture et l’élevage, il n’y pas d’autres activités auxquelles s’adonner. Donc, le secteur de l’agriculture étant bouleversé depuis des années dans tous les coins du pays, il est impensable selon eux, d’avoir comme seule source de revenus, cette activité qui nécessite selon Babacar Dieng, un appui considérable en engrais et en semences, pour mieux accroître les rendements agricoles .