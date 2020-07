Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Koungheul: Ramata Keïta, élève en 6e, obtient une moyenne semestrielle de 17,67/20 Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juillet 2020 à 22:33 | | 2 commentaire(s)| Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années, dit l’adage. Et Ramata Keïta n’a pas dérogé à cet adage. Née il y a quatorze ans d’une famille modeste, la jeune fille, progressivement, est parvenue à battre les records de l’excellence. Malgré la pandémie de Covid19 qui a causé l’arrêt des cours depuis le 02 mars dernier.

Ramata Keïta, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, a obtenu une moyenne semestrielle de 17,67/20. Issue d’une famille modeste, la génie, née le 10 décembre 2006, a battu le record de l’excellence.



» Au début, c’était difficile compte tenu des conditions difficiles. Mais avec l’aide de ses enseignants et des bonnes volontés, confie-t-elle à xibarubambouck.com, elle a pu figurer parmi les meilleurs de la région.



Déjà à l’école élémentaire, elle était toujours la première dans ses classes respectives.



Selon des informations, à la dernière année scolaire, alors qu’elle faisait le CM2, Rama était première à la dictée PGL dans l’ensemble des établissements de l’inspection académique de Kaffrine et quatrième au niveau national.



Cette année aussi, à l’issue de l’évaluation du premier semestre, la pensionnaire du Commune de Koungheul a mis haut la barre, avec une moyenne de 17, 67/20.

Rama ainsi première de sa classe n’a pas, pour autant, que les études comme principale préoccupation. A l’instar de beaucoup de filles de sa génération, elle aide ses parents dans leurs occupations. C’est ainsi qu’elle s’occupe régulièrement des tâches et remplace le plus souvent sa maman à la place habituelle où celle-ci vend des cacahuètes.



« Des fois, je descends à 14 h et je suis obligée d’aider ma mère à faire la cuisine et d’aller vendre des cacahuètes au marché. Le soir, je prépare le dîner, ce qui ne m’empêche pas d’apprendre mes leçons à la maison et de rester toujours la meilleure », a-t-elle ajouté.



Son enseignant en classe de CM2 et encadreur de la dictée PGL, M. Thierno DIAW, la décrit comme une surdouée : “Il m’arrivait des fois de donner des exercices très difficiles pour tester son niveau mais toujours elle s’en sort sans problème. En résumé Ramata est la meilleure.”



La jeune fille est très ambitieuse et compte sur les études pour réussir dans la vie. Elle lance un message important à l’endroit de ses parents et des autorités locales :



“Je demande une assistance de la part des autorités locales. Je voudrais continuer mes études dans les grandes écoles. Je voudrais devenir un grand Médecin afin de soigner les plus démunis. C’est un métier qui me tient à cœur.







XIBARU BAMBOUCK



Accueil Envoyer à un ami Partager