Koungheul : le CMU doit plus de 300 millions FCFA aux structures de santé Les structures de santé dans le département de Koungheul sont dans le désarroi. En cause, le retard des remboursements et le paiement des factures de la part du programme de la Couverture médicale universelle (CMU). Selon El Hadji Guèye, le président des communautés sanitaires du département de Kounghuel, ces sommes sont estimées à plus de 300 millions et asphyxient ces structures, qui n’excluent pas de dérouler un plan d’actions dans les prochains jours pour rentrer dans leurs droits.

