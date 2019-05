Koungheul : un jeune garçon tué d'un coup de hache par un fou

C’est un triste week-end à Koungheul, ville située dans le centre-sud du Sénégal, dans la région de Kaffrine. Et pour cause, un individu répondant au nom de Aly Top y a été tué par un coup de hanche, par un individu avec qui il a des liens de parenté.



Les faits se sont déroulés le samedi matin. Le présumé tueur, un jeune homme décrit tantôt comme malade mental, tantôt comme un délinquant toxicomane, a été arrêté par les éléments de la brigade de gendarmerie de cette localité.









Les Echos

