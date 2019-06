Koungheul: un malade mental s’immole

C’est au quartier de Kounghel sentier que le drame a eu lieu. Les populations se sont réveillés le jeudi 6 dans la consternation, retrouvant le corps sans vie de Mara Bitèye.



Agé de 35 ans, il s’est immolé par le feu dans la nuit du jeudi dernier 6 juin. La victime soufrait de problèmes mentaux.



Sa dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital de Koungheul.



« Le drame a eu lieu entre 21h et 22h. Il est parti acheter de l’essentiel et puis il s’est immolé. Il n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales », a fait savoir son oncle sur Rfm.



Pour rappel, il y a deux ans (2), l’homme en question avait agressé et tué un enfant d’un an et demi.

