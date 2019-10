Koungheul : les victimes de la dernière pluie appellent au secours Les habitants des quartiers Diamaguène, Escale, Campement et Niassène, de Kounguel (région de Kaffrine), particulièrement touchés par les dernières pluies tombées dans la localité, vendredi dernier, lancent un appel au secours.

Pour rappel de fortes pluies accompagnées de vents violents ont endommagé pas moins de 35 maisons. Des toitures envolées, des murs tombés ou encore des arbres déracinés campaient le décor après la forte pluie. Plusieurs familles ont dû passer la nuit à la belle étoile.

Les populations dans le désarroi appellent désormais au secours aux sinistrés. C’est ce qu’a déclaré sur la RFM, Cheikh Oumar Sall, chef de quartier à Escale. « Les pluies ont été particulièrement violentes. Ici plus de 15 maisons ont été touchées et beaucoup de gens sont actuellement sans abris. Heureusement qu’il y a eu moins de dégâts humains, car pour l’heure, ici à Escale, on a dénombré qu’un seul blessé », a-t-il dit.



