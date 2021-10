Kounoune 2 étrenne une nouvelle école réalisée par le Ministre Oumar Guèye Le maire de Sangalkam a procédé ce samedi à l'inauguration de l'école de Kounoune 2 extension. L’infrastructure va renforcer la carte éducative de la localité.

Kounoune 2 a refusé du monde à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle école réalisée par le maire, Oumar Guèye. Les populations se sont fortement mobilisées pour témoigner leur reconnaissance au premier magistrat de la ville. '' Nous vous remercions Monsieur le ministre. Les populations avaient sollicité la construction de cette école récemment. Et vous la réalisez en moins de deux mois. Ça montre que vous êtes pourquoi un homme de parole. C’est nous avons décidé de vous accompagner pour les prochaines élections territoriales. Nous allons voter massivement pour vous '', a dit Daour Niang, représentant des parents d'élèves.



La réalisation de ce bijou devrait jouer un rôle important dans l’éducation des enfants. '' Le rêve est devenu une réalité, palpable, concrète et visuelle. Aujourd’hui. c'est une date historique qui va marquer les annales de la localité. Elle symbolise l'inauguration de cette école. Qui l'aurait cru, il y a quelques mois? '', s'est interrogé le Directeur de l'école, Amadou Faye Sy.



A Kounoune 2 , les témoignes sont unanimes, '' Avec tout ce que vous faites, nous sommes obligés d'avoir de bons résultats '', a déclaré Fatoumata Diallo, l'Inspectrice de l'Education et de la Formation de Sangalkam.



Le ministre en charge des Collectivités territoriales a respecté donc les engagements qu’il avait pris lors de sa visite: '' J'avais pris des engagements concernant l'eau, l'éclairage public, la route et la construction d'une école. Aujourd'hui, nous avons respecté tous ces engagements. La localité est maintenant éclairée. Les travaux de la piste ont démarré. Nous avons entamé les démarches pour régler définitivement, la problématique de l’accès à l’eau '', a affirmé Oumar Guèye. Selon lui, un maire doit faire une gestion de proximité, en faisant des réalisations concrètes pour aider les populations.



Le Sous-préfet a salué les actions menées par le maire. '' Monsieur le maire, vous êtes en train de transformer la Commune de Sangalkam avec des réalisations importantes. C'est pourquoi j'exhorte les populations à en faire bon usage ’’, a dit Modou Bassirou Ndao, Sous-Préfet de Sangalkam.





