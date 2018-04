Kouyaté: « Tant que Sadio n’aura pas gagné le Ballon d’or africain, je ne serais pas content de lui »

Dans un entretien avec le quotidien Stades, Cheikhou Kouyaté a parlé de Sadio Mané, et du système du 3-5-2 qui a soulevé une pluie de critiques après les deux (2) matchs amicaux du mois de mars.



« Sadio tout le monde sait que c’est un super joueur. Je l’ai dit il y a deux ans que Sadio Mané peut gagner le Ballon d’Or Africain. Il l’a raté de peu, deux fois de suite, en terminant deuxième à chaque fois. Je lui ai dit tant qu’il n’aura pas ce trophée, je ne serais pas content de lui ». a-t-il expliqué.



Il ajoute en ces termes : « Si je le dis, c’est parce que je connais Sadio. Il a beaucoup de talent et lui aussi travaille beaucoup pour aller encore plus haut. C’est l’un des meilleurs joueurs Sénégalais de l’histoire, s’il n’est pas le premier d’ailleurs… Je sais que Sadio sera ballon d’or un jour, inchallah. »



Sur le fameux système du 3-5-2, le milieu de terrain sénégalais se prononce. « Rien ne dit que le sélectionneur national (Aliou Cissé) va jouer avec ce système à la coupe du monde. Il faut avoir beaucoup de schémas tactiques pour le mondial. Savoir jouer en 4-4-2, en 4-3-3, ou en 3-5-2. Toutefois, il y a une constante ; ce sont les joueurs qui font le système. Il faut reconnaitre que ce système est un atout pour l’équipe dans certains matchs ».