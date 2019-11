Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kris Jenner a célébré ses 64 ans hier avec ses filles dont Kim et Kloe Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 11:59 | | 0 commentaire(s)| Mardi 5 novembre, Kris Jenner a célébré ses 64 ans entourée de ses cinq filles. Et pour l'occasion, Kim Kardashian lui avait organisé une journée très spéciale et émouvante avec un surprenant cadeau de ses filles qui l'a fait fondre en larmes.

D'après Closer, le cadeau surprenant que lui a offert ses filles l'a beaucoup ému: "Aujourd'hui, nous célébrons ma mère. Toute personne qui la connaît, sait à quel point elle est sentimentale. Un anniversaire en grande pompe, dit-il, où elle était entourée de ses cinq filles, qui n'ont pas manqué de rendre sa journée mémorable.

Et pour l'occasion, Kim Kardashian a misé sur la nostalgie. En effet, l'épouse de Kanye West a envoyé à ses soeurs, Kourtney, Khloe, Kendall et Kylie, ainsi qu'à quelques amies de sa momager, des invitations pour un déjeuner.

pour rappel, Kris Jenner est née le 5 novembre 1955 à San Diego, Kristen Mary Houghton (de son nom de jeune fille) grandit auprès de sa petite sœur Karen, de sa mère Mary Jo Campbell et de ses grands-parents, propriétaires d’un magasin de bougies



