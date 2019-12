Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kylie Jenner offre une bague en diamant à sa fille d'un an et demi... La toile s'indigne ! Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 10:32 | | 0 commentaire(s)| La bosse de Kylie Cosmetics a offert à sa fille une bague en diamant à deux pierres qui, selon les fans, était un cadeau de Noël pour la petite d’à peine un an et demi. Elle avait déjà frappé fort en lui offrant une maison grandeur nature installée dans son jardin (comprenant plusieurs entrées, une sonnette de travail, une fausse cheminée, une boîte aux lettres, une unité de climatisation murale, des lits et même un balcon). Son père, Travis Scott, a quant à lui faire venir des Trolls dont sa fille raffole, pour passer un moment avec elle.



Très excitée, Stormi était très certainement la petite fille la plus heureuse du monde. Sa mère avait d’ailleurs partagé cela avec ses abonnés sur Snapchat et Instagram. Kylie Jenner a posté une vidéo tenant la main de Stormi devant le sapin de Noël tandis que sa fille portait une bague scintillante avec deux énormes pierres de diamant de chaque côté.



Bien que la star n’ait pas dit si la bague était ou non offerte à Stormi, le bijou semblait être adapté à ses petits doigts, ce qui a amené de nombreux fans à croire que Kylie l’avait acheté pour le cadeau de Noël de sa fille. « Stormi ! », s’est exclamée Kylie Jenner tandis que sa fille gémissait en arrière-plan.



Internet s’est rapidement divisé, certains affirmant que donner une bague en diamant à un bébé de 22 mois est trop extravagant, tandis que d’autres disent que Kylie peut être une maman comme bon lui semble. Un internaute a déclaré : « Stormi préfère probablement jouer avec la boîte de la bague en diamant plutôt que la bague elle-même. #LetKidsBeKids. »





