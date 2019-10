Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kylie Jenner violemment critiquée après la publication de clichés avec sa fille Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 10:37 | | 0 commentaire(s)| Ce sont toujours les posts les plus innocents qui dégénèrent le plus. C'est l'amer constat que pourra faire Kylie Jenner après avoir posté une photo sur Insta qui lui a valu moqueries et body-shaming en règle.



C'est une fin d'année compliquée pour Kylie Jenner qui doit déjà se remettre de la séparation avec son compagnon Travis Scott et faire face aux rumeurs qui la disent retombée dans les bras de son ex Tyga. Ce 8 octobre la fille de Caitlyn Jenner a donc posté une photo datée d'il y a un an où en maillot de bain jaune canari, elle tient dans ses bras son adorable petite Stormi Webster qui doit avoir 6 mois.



Elle écrit, nostalgique, en commentaire "Il y a à peu près un an, avec mon bébé, c'est incroyable ce que le temps file…"



Il n'a pas fallu longtemps pour voir les critiques apparaître



Si certains abonnés ont immédiatement soutenu la jeune maman, comprenant en tant que parents le sentiment de la jeune femme d'affaires, d'autres en revanche se sont rués sur leur clavier avec acidité. Alors qu'une internaute s'extasiait sans méchanceté sur le corps de Kylie en écrivant : « Ohhh j'aimerais tellement avoir le même corps que toi…» une follower lui a répondu "fais comme elle, ça te coûtera 50000$" et un autre a ajouté "ça, ou un bon logiciel de retouche » "ou les deux " a conclu un autre.

Mais ce n'était évidemment pas la fin de la discussion et certains s'en sont donné à coeur joie : « Aucun être humain ne devrait être taillé comme ça" "Est-ce que c'est à ça que doit ressembler le corps d'une femme ?" "Ça vous dérange pas que des millions de jeunes filles la vénèrent sans savoir qu'il y a cinq ans elle était juste maigre comme un clou et sans formes, ça n'est pas naturel !" " Tes hanches sont vraiment tellement pas naturelles !" "C'est honteux et ridicule de transformer à ce point une photo (…) son corps c'est son gagne-pain et donc on peut le critiquer. Ce qu'elle vend on peut le juger» peut-on lire entre autres, en commentaire sous le cliché.



Rien au final n'aura pu réconcilier les admirateurs et les haters de Kylie. Prochaine battle sans doute à la prochaine publication sexy…





