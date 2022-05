L'AFP après sa retraite : «Baye Niass Cissé va assurer l’intérim et mon successeur choisira le Sg», informe Moustapha Niasse Après avoir fait des témoignages sur la défunte secrétaire générale Marie Joséphine Diallo, le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse est revenu sur sa succession. Bes Bi

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

«Vous connaissez tous l’adjoint de la Secrétaire générale, Baye Niass Cissé, ici présent, administrateur civil et qui a travaillé avec la Secrétaire générale pendant treize ans. Donc, il va assurer l’intérim et mon successeur choisira le Sg. Je ne vais pas choisir pour lui ou pour elle. C’est Baye Niass Cissé qui est présentement en poste», a précisé Moustapha Niass.



D’après le président de l’Assemblée, la législature dont il est à la tête prendra fin au mois de septembre prochain. «Les anciens vont se reposer. C’est lui qui va assurer l’intérim. Je vais prendre l’arrêté comme la loi m’en donne la possibilité, le droit et les prérogatives pour le nommer Sg par intérim», a-t-il dit



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook